Дубинский возглавил список "Слуги народа" на выборах в Киеве

Народный депутат Украины Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Всего в списке 84 кандидатов от СН.

Кроме бывшего журналиста 1+1 Дубинского, среди кандидатов есть и другие сотрудники медиа. В частности: корреспондент "плюсов" Владимир Тимофийчук (четвертый номер), журналист Игорь Колтунов (9), продюсер Алена Шерепа (14), редактор Наталья Книга (17), администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа (44).

Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Как писал OBOZREVATEL: