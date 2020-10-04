Дубинский возглавил список "Слуги народа" на выборах в Киеве
В воскресенье, 4 октября, ЦИК опубликовал списки кандидатов в Киевсовет
Помимо Дубинского, от "слуг" баллотируются и другие сотрудники 1+1
Народный депутат Украины Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Всего в списке 84 кандидатов от СН.
Кроме бывшего журналиста 1+1 Дубинского, среди кандидатов есть и другие сотрудники медиа. В частности: корреспондент "плюсов" Владимир Тимофийчук (четвертый номер), журналист Игорь Колтунов (9), продюсер Алена Шерепа (14), редактор Наталья Книга (17), администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа (44).
Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
Как писал OBOZREVATEL:
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что из-за роста числа новых больных COVID-19 местные выборы переносить не будут.
Ранее Кабинет министров утвердил Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения местных выборов в Украине.