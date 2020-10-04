Дубинский возглавил список "Слуги народа" на выборах в Киеве

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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  • В воскресенье, 4 октября, ЦИК опубликовал списки кандидатов в Киевсовет

  • Помимо Дубинского, от "слуг" баллотируются и другие сотрудники 1+1

Александр Дубинский

Народный депутат Украины Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Всего в списке 84 кандидатов от СН.

Кроме бывшего журналиста 1+1 Дубинского, среди кандидатов есть и другие сотрудники медиа. В частности: корреспондент "плюсов" Владимир Тимофийчук (четвертый номер), журналист Игорь Колтунов (9), продюсер Алена Шерепа (14), редактор Наталья Книга (17), администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа (44).

Скриншот
Первая пятерка списка "слуг".

Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

OBOZREVATEL
OBOZREVATEL
OBOZREVATEL

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