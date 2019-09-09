"Вы немного заблудились": Кличко резко ответил на заявления Богдана о Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко ответил главе Офиса президента Украины Андрей Богдану на его заявления о том, как нужно распоряжаться бюджетом столицы. Кличко объяснил, что сравнение Киева с Прагой (столицей Чехии), сделанное Богданом, совсем неуместное, более того – манипулятивное.

Об этом мэр города написал на своей странице в Facebook. Он добавил соответствующую инфографику (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Он привел пример манипуляции Богдана, который во время ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" озвучил несколько цифр о бюджетах Киева и Праги, однако не обратил внимания на другие показатели, и спросил: "Где наша Прага?".

Мэр Киева Виталий Кличко ответил главе Офиса президента Украины Андрей Богдану

"Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов (Богдан говорил о 2 миллиардах 800 миллионах долларов. – Ред.) Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более, чем в два раза, меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше по площади, чем Киев", – сообщил Кличко.

По его словам, столица Чехии имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит кроме запланированного бюджета, а Киев – единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ.

Он вспомнил, что еще 5 лет назад столица Украины была банкротом и имела бюджет в размере 18 миллиардов гривен, а долги – 25 миллиардов.

"За эти годы мы увеличили бюджет города более чем втрое, а долг уже – менее 4 миллиардов гривен", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что Прага – столица страны, которая является членом Евросоюза, а также город с доходом на душу населения почти 3 тысячи долларов, и добавил, что в украинской столице же этот показатель в четыре раза ниже.

"Знаете, сколько бы вы не манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос: "Где наша Чехия?" (Если вы выбрали такой пример для сравнения)", – подытожил Кличко.

Инфографика Facebook Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Кличко убежден, что представление Кабинета министров о его освобождении от должности председателя КГГА является шагом к введению в столице двоевластия. По его мнению, дуализм власти в столице может заблокировать развитие города.

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