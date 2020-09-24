Власть Киева должна поддержать стратегию 'Батьківщини' о пересмотре тарифов, – эксперт

Власть Киева должна изучить стратегию просмотра коммунальных тарифе, озвученную кандидатом от партии "Батьківщина" на должность мэра Алексеем Кучеренко, и если она справедлива, – одобрить ее.

Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких в эфире "7 канала", передает "РБК". По его убеждению, партия Юлии Тимошенко едва не единственная поднимает вопросы, актуальные для обычных людей.

"Инициативу "Батьківщини" надо рассмотреть, и если она обоснована, принять ее. Это делается не ради Тимошенко или Кучеренко, это пойдет на пользу каждому гражданину Украины. Но если у власти логика такова, что инициативы политических оппонентов нельзя рассматривать в любом случае, то это называется "назло бабушке отморожу уши". Мне бы хотелось, чтобы такой позиции в украинской политике становилось все меньше", – отметил эксперт.

Он призвал избирателей анализировать, как ведут себя политические лидеры, за которых они голосовали, в вопросах защиты национальных интересов.

"Надо четко различать, ведут ли себя политические лидеры деструктивно относительно развития государства, или они способны генерировать интересы, выходящие за пределы их узкопартийных корпоративных целей", – добавил эксперт.

Напомним, 21 сентября "Батьківщина" официально выдвинула Алексея Кучеренко на должность мэра Киева.

В презентации своей программы Кучеренко отметил, что киевская команда Юлии Тимошенко имеет стратегию решения главных проблем украинской столицы – модернизации жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установление справедливых тарифов, уменьшение пробок, упорядочения застроек, планы улучшения экологии, озеленения города и тому подобное.