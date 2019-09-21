Вернут самоуправление: в "Слуге народа" готовят важные изменения для Киева

Новая версия законопроекта "О Киеве – столице Украины", предложенная группой депутатов "Слуги народа", предлагает восстановить самоуправления в городе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "СН" Александр Ткаченко. Он рассказал, что презентация идеи создания общегородской платформы для дискуссий в столице – Институт Киева – состоялась в субботу, 21 сентября.

"Самоуправлению в Киеве сотни лет. Впрочем Магдебургское право перестало существовать при российских царях. И с тех пор по существу не возобновлялось. Поскольку ни одна власть после этого не хотела возвращать права гражданам города. Мы – готовы", – написал он.

Политик добавил, что в столице есть достаточное количество общественных инициатив и они могут объединится, чтобы стать голосом всего города.

"Мы инициируем создание платформы, которая станет для них своеобразным think tank, и будет помогать для коммуникации на благо города", – написал Ткаченко.

Иллюстрация kmr.gov.ua

Отметим, законопроектом предлагается разделить должности председателя Киевской городской госадминистрации и Киевского городского головы.

Также предполагается, что Киевский городской совет будет возглавлять не мэр, как сейчас, а избранный депутатами Киевсовета один из депутатов; кроме того, выборы в горсовет будут проводиться по пропорциональной системе с открытыми списками.

Презентация проекта Facebook Александр Ткаченко

Презентация проекта Facebook Александр Ткаченко

Презентация проекта Facebook Александр Ткаченко

Презентация проекта Facebook Александр Ткаченко

Как писал OBOZREVATEL, после принятия нового закона "О столице", а также окончания децентрализации, по всей стране пройдут досрочные местные выборы. При этом в Киеве они могут состояться намного раньше, уже в декабре 2019 года.

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