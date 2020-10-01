Верещук заговорила о должности главы КГГА и приготовилась "воевать"

Мирослав Семенюк Политика 12:44, 1.10.2020 Обновлено: 13:09, 1.10.2020

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук призналась, что хотела бы занять должность главы Киевской горгосадминистрации в случае проигрыша на выборах.

Как сказала она в интервью журналистке Алесе Бацман, конкретного разговора о таком назначении с президентом Владимиром Зеленским пока не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Но тем не менее скажу: хотелось бы, конечно, прикрутить хвост им всем, потому что главная обитель зла – именно в КГГА. Там проекты, там тендеры, большой бюджет", – отметила Верещук.

При этом она добавила, что не будет просить назначить ее главой КГГА из принципиальных соображений.

"Вот если люди меня выберут, если люди чувствуют во мне силу, что я смогу вернуть киевлянам бюджет, смогу противостоять этой воровской клике, – это одно дело. А если меня не выберут… Конечно, я не оставляю Киев, конечно, я буду в киевской повестке. Но идти и просить назначить…" – высказалась кандидат.

Она спрогнозировала, что начнутся пиар-кампании и медийные атаки.

"Потому что посадить их на безглютеновую диету – это, конечно, будет больно для них. Они уже привыкли спать на белых простынях и кушать икру. И поэтому, конечно, будет война. И я, наверное, проиграю в этой войне, потому что у них деньги, власть, влияние, все договорено, все схвачено, за все заплачено. И кто я против них? Ноль, казалось бы. Но я готова. Я готова воевать, но только вместе с киевлянами", – подчеркнула Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 3 октября 2019 года проголосовала в первом чтении и за основу законопроект "О столице".

Документ предусматривает, что мэр больше не будет автоматически становиться главой КГГА. Возглавлять администрацию будет назначенный президентом человек.

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