Верещук припомнили поездку в Москву в разгар войны на Донбассе. Фото

Кандидатке в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук припомнили поездку в Москву в разгар войны на Донбассе.

Сообщение о том, что в 2015 году народный депутат ездила в столицу России на вручение премии пропагандистке Кремля Марине Ахмедовой появилось в Telegram-канале "Зеленые человечки" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она якобы является подругой Верещук.

"Это все, что нужно знать о человеке Зеленского в Киеве", – говорится в сообщении.

Ирина Верещук с Мариной Ахмедовой в Москве. "Зеленые человечки" в Telegram

Верещук ездила в Россию в 2015 году. "Зеленые человечки" в Telegram

Как писал OBOZREVATEL ранее, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что пятый президент Петр Порошенко якобы поздравил главу России Владимира Путина с днем ​​РФ в 2014 году.