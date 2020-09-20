Верещук припомнили поездку в Москву в разгар войны на Донбассе. Фото

Кандидатке в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук припомнили поездку в Москву в разгар войны на Донбассе.
Сообщение о том, что в 2015 году народный депутат ездила в столицу России на вручение премии пропагандистке Кремля Марине Ахмедовой появилось в Telegram-канале "Зеленые человечки" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Она якобы является подругой Верещук.
"Это все, что нужно знать о человеке Зеленского в Киеве", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL ранее, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что пятый президент Петр Порошенко якобы поздравил главу России Владимира Путина с днем РФ в 2014 году.