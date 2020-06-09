Верещук претендует на кресло мэра Киева и хочет выдвинуться от "Слуги народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук будет принимать участие во внутрипартийных праймериз на должность мэра Киева.

О том, что она уже подала свою кандидатуру, Верещук сообщила во вторник, 9 июня, в эфире телеканала "Наш".

"Я не обсуждала с президентом Зеленским этот вопрос, потому что праймериз – это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность", – рассказала Верещук.

"У меня определенное основание подать свою кандидатуру: разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. Поэтому почему бы тогда не представить свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?" – добавила нардеп.

Ирина Верещук хочет побороться за пост мэра Киева Facebook Ирины Верещук

Как писал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в праймериз будут участвовать от четырех до шести кандидатов. Он называл имена четырех: "слуг народа" Ткаченко, Тищенко, Дубинского и Кучуру. Также есть вероятность, что за пост мэра столицы будет бороться главный санитарный врач Ляшко.

По словам президента Украины, на мэра Киева выдвинут кандидата, у которого будет наилучшая программа и рейтинг электоральных симпатий.