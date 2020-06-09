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9 июня • обновлено в 19:53
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/ Политика

Верещук претендует на кресло мэра Киева и хочет выдвинуться от "Слуги народа"

1.3т
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Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук будет принимать участие во внутрипартийных праймериз на должность мэра Киева.

О том, что она уже подала свою кандидатуру, Верещук сообщила во вторник, 9 июня, в эфире телеканала "Наш".

"Я не обсуждала с президентом Зеленским этот вопрос, потому что праймериз – это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность", – рассказала Верещук.

"У меня определенная основание подать свою кандидатуру: разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. Поэтому почему бы тогда не представить свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?" – добавила нардеп.

Ирина Верещук хочет побороться за пост мэра Киева

Ирина Верещук хочет побороться за пост мэра Киева

Facebook Ирины Верещук

Как писал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в праймериз будут участвовать от четырех до шести кандидатов. Он называл имена четырех: "слуг народа" Ткаченко, Тищенко, Дубинского и Кучуру. Также есть вероятность, что за пост мэра столицы будет бороться главный санитарный врач Ляшко.

По словам президента Украины, на мэра Киева выдвинут кандидата, у которого будет наилучшая программа и рейтинг электоральных симпатий.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Выборы в Киеве
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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