Верещук не считает Притулу соперником на выборах мэра Киева

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая будет баллотироваться в мэры Киева от политсилы, считает действующего главу столицы Виталия Кличко единственным соперником.

Тем самым она возразила, что шоумен, ведущий и комик Сергей Притула, который будет баллотироваться от партии "Голос", является ее конкурентом. Соответствующее заявление политик сделала в комментарии журналистам УНИАН.

Так, на вопрос, насколько сильным оппонентом она считает Притулу, Верещук ответила: "Мой единственный соперник – Кличко Виталий".

Ее попросили объяснить такое мнение. Впрочем, политик ответила: "Потому что. Я так считаю. Вы же меня спросили".

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