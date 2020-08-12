Верещук не считает Притулу соперником на выборах мэра Киева

Obozrevatel Политика 17:25, 12.08.2020 Обновлено: 17:27, 12.08.2020

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая будет баллотироваться в мэры Киева от политсилы, считает действующего главу столицы Виталия Кличко единственным соперником.

Тем самым она возразила, что шоумен, ведущий и комик Сергей Притула, который будет баллотироваться от партии "Голос", является ее конкурентом. Соответствующее заявление политик сделала в комментарии журналистам УНИАН.

Так, на вопрос, насколько сильным оппонентом она считает Притулу, Верещук ответила: "Мой единственный соперник – Кличко Виталий".

Ее попросили объяснить такое мнение. Впрочем, политик ответила: "Потому что. Я так считаю. Вы же меня спросили".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Политика

Смотрите также

Беларусь: назад дороги нет

Береза идет в мэры Киева: что обещает жителям столицы

Что сейчас происходит в Минске: Лукашенко развязал войну против беларуского народа

В Беларуси силовики избили журналистов и разбили технику. Видео

Волонтер поразила рассказом о зависти к семьям погибших на Донбассе Героев