Верещук не считает Притулу соперником на выборах мэра Киева
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая будет баллотироваться в мэры Киева от политсилы, считает действующего главу столицы Виталия Кличко единственным соперником.
Тем самым она возразила, что шоумен, ведущий и комик Сергей Притула, который будет баллотироваться от партии "Голос", является ее конкурентом. Соответствующее заявление политик сделала в комментарии журналистам УНИАН.
Так, на вопрос, насколько сильным оппонентом она считает Притулу, Верещук ответила: "Мой единственный соперник – Кличко Виталий".
Ее попросили объяснить такое мнение. Впрочем, политик ответила: "Потому что. Я так считаю. Вы же меня спросили".
Как сообщал OBOZREVATEL:
действующий мэр Киева Виталий Кличко будет выдвигаться на выборах городского головы от своей политической партии УДАР.
В то же время народный депутат Ирина Верещук была выбрана единственным кандидатом от "Слуги народа" на выборы мэра Киева, которые состоятся осенью 2020 года.
Известный украинский шоумен, ведущий и комик Сергей Притула будет баллотироваться на должность мэра Киева от партии "Голос".