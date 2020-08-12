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Верещук не считает Притулу соперником на выборах мэра Киева

Obozrevatel
Obozrevatel
Политика
1,1 т.
Верещук не считает Притулу соперником на выборах мэра Киева

Верещук не считает Притулу соперником на выборах мэра Киева.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая будет баллотироваться в мэры Киева от политсилы, считает действующего главу столицы Виталия Кличко единственным соперником.

Тем самым она возразила, что шоумен, ведущий и комик Сергей Притула, который будет баллотироваться от партии "Голос", является ее конкурентом. Соответствующее заявление политик сделала в комментарии журналистам УНИАН.

Так, на вопрос, насколько сильным оппонентом она считает Притулу, Верещук ответила: "Мой единственный соперник – Кличко Виталий".

Ее попросили объяснить такое мнение. Впрочем, политик ответила: "Потому что. Я так считаю. Вы же меня спросили".

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области Виталий КличкоСергей ПритулаИрина Верещук
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