В Украинке мужчина устроил "карусели" на выборах: давал по 100 грн за голос

В Украинке Киевской области полиция задержала нарушителя за организацию "карусели" во время второго тура местных выборов.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, злоумышленник изготовил фейковые бюллетени и предлагал потенциальным избирателям за 100 грн бросить их в урны для голосования.

"Мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка. После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен", – говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленника, им оказался 36-летний житель Обухивщины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления и причастных к этому лиц.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Добавим, что в полиции Украинки за 15 ноября поступило 20 сообщений о нарушении избирательного процесса. По состоянию на 18:00 в городе был составлен один админпротокол и открыто одно уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинке Киевской области, мужчина сфотографировал свой избирательный бюллетень, а потом порвал его на куски.