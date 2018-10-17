В центре Киева нардепов облили фекалиями: опубликовано видео

В Киеве у здания Кабинета министров неизвестные облили депутата от БПП Сергея Каплина неизвестным веществом с неприятным запахом.

Видео инцидента опубликовано на YouTube. На видеоролике видно, что жидкость коричневого цвета попала на нескольких участников акции, проходящей под Кабмином а также девушку-полицейскую.

Как сообщает ТСН, по предварительной информации, депутата облили фекалиями.

По информации "Укринформ", полиция диалога проинформировала о двух задержанных. Их, вероятнее всего, доставят в Печерский райотдел полиции Киева.

Отмечается, что кроме Каплина пострадал также другой нардеп от БПП Александр Сугоняко, и участница акции протеста.

После этого инцидента правоохранители взяли Кабмин под усиленную охрану.

Позже сам Каплин в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что его облили смесью земли и фекалий. Он также заявил, что ему известен организатор этой провокации.

"Это Алексей Сердюк. Мы у него забрали телефон, увидели всю переписку. За эту провокацию заплатили 300 долларов", - сказал политик.

Как известно, в среду, 17 октября, Федерация профсоюзов Украины проводит в Киеве второй этап всеукраинской акции протеста.

Участие в акции принимают несколько тысяч человек. Они прошли от парка Шевченко до правительственного квартала, держа в руках флаги с символикой профсоюзов и плакаты с надписями "Нет бессмысленным реформам", "Медикам достойную оплату труда".

Участники акции требуют от правительства отменить постановление Кабмина № 817, которое, по их словам, забирает в собственность государства имущество украинских профсоюзов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве побили и облили зеленкой депутата Киевсовета.