В центре Киева нардепов облили фекалиями: опубликовано видео

В Киеве у здания Кабинета министров неизвестные облили депутата от БПП Сергея Каплина неизвестным веществом с неприятным запахом.
Видео инцидента опубликовано на YouTube. На видеоролике видно, что жидкость коричневого цвета попала на нескольких участников акции, проходящей под Кабмином а также девушку-полицейскую.
Как сообщает ТСН, по предварительной информации, депутата облили фекалиями.
По информации "Укринформ", полиция диалога проинформировала о двух задержанных. Их, вероятнее всего, доставят в Печерский райотдел полиции Киева.
Отмечается, что кроме Каплина пострадал также другой нардеп от БПП Александр Сугоняко, и участница акции протеста.
После этого инцидента правоохранители взяли Кабмин под усиленную охрану.
Позже сам Каплин в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что его облили смесью земли и фекалий. Он также заявил, что ему известен организатор этой провокации.
"Это Алексей Сердюк. Мы у него забрали телефон, увидели всю переписку. За эту провокацию заплатили 300 долларов", - сказал политик.
Как известно, в среду, 17 октября, Федерация профсоюзов Украины проводит в Киеве второй этап всеукраинской акции протеста.
Участие в акции принимают несколько тысяч человек. Они прошли от парка Шевченко до правительственного квартала, держа в руках флаги с символикой профсоюзов и плакаты с надписями "Нет бессмысленным реформам", "Медикам достойную оплату труда".
Участники акции требуют от правительства отменить постановление Кабмина № 817, которое, по их словам, забирает в собственность государства имущество украинских профсоюзов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве побили и облили зеленкой депутата Киевсовета.