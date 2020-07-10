В "Слуге народа" высказались о возможном участии Ляшко в выборах мэра Киева
Партия "Слуга народа" не против участия главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах мэра Киева.
Об этом заявил глава партии, первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что сейчас планируется, что в праймериз примут участие четверо кандидатов от "Слуги народа": Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Если Виктор захочет принять участие – почему нет. Мы же не будем ограничивать", – подчеркнул Корниенко.
Отвечая на вопрос журналистки о том, открытая ли партия к тому, что Ляшко может захотеть принять участие в выборах, глава "Слуги народа" ответил: "Абсолютно". Он добавил, что участие в праймериз могут принимать и другие желающие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ написали, что кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа", вероятно, станет не представитель фракции. Так, на местные выборы якобы могут выдвинуть главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Ляшко.
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что информация о том, что политсила якобы будет выдвигать на должность мэра Киева Ляшко, является "медийным вбросом".
Сам главный санитарный врач Украины заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост городского головы Киева.
Тогда Ляшко резко изменил мнение о баллотировании в мэры Киева. Хотя раньше он и заявлял, что не планирует выдвигать свою кандидатуру, но позже сказал, что это "интересное предложение".
Также Ляшко рассчитывает, что президент Владимир Зеленский поддержит его кандидатуру на выборах мэра Киева.