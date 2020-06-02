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2 июня • обновлено в 15:39
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/ Политика

В "Слуге народа" раскрыли имена участников праймериз на выборы мэра Киева

1.5т
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В внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева могут принять участие от четырех до шести человек.

Такой прогноз сделал первый заместитель главы фракции "Слуга народа", глава одноименной партии Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, состоится некий пул кандидатов.

"Там их будет, наверное, четыре-пять, может быть шесть. В результате два-три наиболее вероятных претендента попадают к президенту и дальше президент как лидер партии определяет, кому партия могла бы доверить эту возможность. А партия, думаю, воспримет мнение президента, пока альтернативных ситуаций не было", – подчеркнул Корниенко.

В "Слуге народа" раскрыли имена участников праймериз на выборы мэра Киева. Иллюстрация

В "Слуге народа" раскрыли имена участников праймериз на выборы мэра Киева. Иллюстрация

"Сейчас желающих четверо – Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура", – рассказал он о потенциальных участниках праймериз.

Также чиновник отметил, что глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко, которого фракция 1 июня рекомендовал на должность министра культуры, "пока не заявлял о самоотводе этого процесса".

Он сказал, что намерение народного депутата Александра Качуры стать мэром Киева стало довольно неожиданным. По словам Корниенко, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который говорил о возможном участии в выборах, теоретически может участвовать в праймериз и не нарушает определенных критериев.

Лидер партии также рассказал, что процесс организации праймериз еще обсуждают, но уже можно говорить о его элементах. В то же время он отметил, что важной в процессе отбора является популярность кандидатов в мэры среди избирателей.

"Речь может идти об опросе фракции депутатов "Слуги народа". Причем во фракции далеко не все члены партии, но мы считаем, что Киев – это важная история и он заслуживает того, чтобы все-таки все народные депутаты нашей фракции, монобольшенства высказались", – отметил Корниенко.

Он добавил, что вторая "составляющая" – классический партийный праймериз, когда члены партии определяют кандидата по результатам дебатов.

"Киевская городская партийная организация насчитывает примерно сто человек... И, соответственно, мы можем дальше говорить о классическом партийном праймериз, как в США", – сказал Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ написали, что партия "Слуга народа" определится со своим кандидатом на пост мэра Киева в ближайшие две-три недели по итогам праймериз.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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