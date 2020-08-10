В сети показали на видео "ляп" партии "Слуга народа" с Тищенко перед выборами мэра Киева

В сети показали на видео "ляп" партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева: на одном из плакатов, которые чередуются, написано о женщине-главе столицы, а вот на следующем – изображено нардепа, участника праймериз Николая Тищенко.

Соответствующий видеоролик с "ляпом" появился на странице издания "Буквы" в Facebook. Авторы поста иронически написали: "Выборы мэра Киева 2020: предвыборная агитация 99 уровня" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, на первом из плакатов, которые сменяют друг друга, размещена фраза "Новый мэр будет женщиной". То есть речь идет о нардепе Ирине Верещук, которая была выбрана единственным кандидатом от "Слуги народа" на выборы мэра Киева.

В то же время на втором изображено Тищенко, который ранее участвовал в праймериз "Слуги народа", но проиграл. На плакате написано "Обновляем страну – обновим Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верещук стала единственным кандидатом от "Слуги народа" на выборы мэра Киева, которые пройдут осенью 2020 года.