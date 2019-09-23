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23 сентября • обновлено в 13:12
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В Раду внесли еще один закон о Киеве: в чем суть

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали еще один альтернативный законопроект "О столице Украины – городе-герое Киеве". Он предусматривает ликвидацию Киевской городской государственной администрации и создание Администрации Киева.

Также согласно с ним должно состояться восстановления районных советов с исполкомами вместо ликвидированных районных госадминистраций (РГА). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Соответствующий документ подписали Гочаренко, Сергей Алексеев, Максим Саврасов, Ярослав Дубневич, Андрей Кит, Ольга Белькова и еще двое народных избранников. Полный текст на сайте ВР еще не опубликовали.

В Раду внесли еще один закон о Киеве

В Раду внесли еще один закон о Киеве

"Зарегистрировали совместно с коллегами альтернативный законопроект "О столице Украины – городе-герое Киеве". Наш законопроект предусматривает полную ликвидацию Киевской горгосадминистрации (КГГА), создание Администрации Киева и восстановление районных советов с исполкомами вместо ликвидированных районных госадминистраций (РГА)", – написал Гончаренко.

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Он выразил надежду, что депутаты в Раде поддержат проект и "не будут идти на пути уничтожения роли местного самоуправления" как в Киеве, так и в Украине.

Документ

Документ

Facebook Алексея Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, новая версия законопроекта "О Киеве – столице Украины", предложенная группой депутатов "Слуги народа", предлагает восстановить самоуправления в городе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины КГГА
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