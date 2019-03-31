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В Киеве создан объединенный общественно-добровольческий штаб, который будет следить за выборами

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В Киеве во время выборов будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии", который будет следить за выборами, проводить экзит-пол и сообщать о ходе голосования.

Об этом сообщили представители штаба на пресс-конференции в Киеве.

Объединенный штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии" создан для того, чтобы в день выборов президента Украины-2019 осуществлять сбор, анализ и обнародование информации о процессе выборов, следить ты за ходом голосования, оперативно реагировать на сообщения о нарушениях или злоупотребления на участках.

"Наша задача – проконтролировать процесс проведения выборов объединенными усилиями. Нам важно, чтобы изменение или оставление власти состоялось легитимным способом", - сказал председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров НФТУ, председатель ОО "#ДІЯ" Андрей Шараскин.

По его словам, штаб будет комментировать экзит-полы.

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"По состоянию на сегодня почти 1000 наблюдателей от наших организаций, зарегистрированных в ЦИК. Волонтеры, каждый в своем регионе следить, чтобы все законно происходило. Осуществляется и параллельный подсчет голосов. В полях осуществляются исследования: собирается информация, начиная от явки в намерением о том, что куда люди склоняются", - сообщил он.

В состав штаба входят Координационный совет добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины", общественная платформа "#ЗахистиCвійГолос", сеть активных граждан #SPILNO, международная организация #GlobalUkraine, инициатива "#ТвійГолос", "ГРОМ ЦИК" – общественный контроль за выборами президента Украина, Общественная инициатива "Стрелецкий легион" и другие.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Выборы 2019
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