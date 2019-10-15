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15 октября • обновлено в 13:52
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В Киеве сняли запрет на продажу алкоголя: появилось объяснение скандального решения суда

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Депутат КГГА Владислав Михайленко заявил, что в Киеве продолжается запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00.

Политик пояснил, что в Киевсовете было два решения относительно запрета продажи спиртного в ночное время, передает "Укринформ".

"Есть два решения 2016 и 2018 годов. В 2018 году решение было принято после того, как парламент принял закон, где прописано – предоставить полномочия муниципалитетам ограничивать во времени продажу алкоголя на собственной территории. И это решение относительно его законности не имеет никаких сомнений, иски в суд не подавались, и его никто не признавал незаконным", – пояснил Михайленко.

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Депутат добавил, что решение КГГА от 2016 года, которое Верховный Суд признал незаконным, имело рекомендательный характер.

"Решение Верховного Суда касается решения Киевсовета 2016 года, которое имело рекомендательный характер, и о котором в свое время Хозяйственный суд уже говорил, что надо признать его незаконным... И сейчас третья инстанция – кассационная оставила в силе решение апелляционного суда. Но это все касается решения Киевсовета 2016 года, которое имело рекомендательный характер, так как было принято еще до закона", – акцентировал он.

Михайленко подчеркнул, что в столице продолжает действовать решение от 2018 года о запрете ночной продаже алкоголя.

Алкоголь

Алкоголь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховный суд Украины признал незаконным решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время.

В марте 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, который дает право городским советам определять время продажи алкогольных напитков на их территории.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
алкоголь КГГА
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