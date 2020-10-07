В Киеве Путина поздравили венком и известной песней на посольстве РФ. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
11,9 т.

  • Президенту России 7 октября исполнилось 68 лет

  • В связи с этим под зданием посольства РФ в Киеве провели акцию

  • Активисты решили напомнить об агрессии Кремля

На посольство РФ повесили венок с Путиным

Возле посольства России в Украине состоялась акция "Минус год жизни", приуроченная ко дню рождения российского президента Владимира Путина.

Мероприятие провела общественная организация "Агентство развития демократии и информационных свобод", сообщает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Киеве провели акцию "Минус год жизни".

К дипломатическому ведомству принесли похоронный венок, а на здание проецировали слова из известной песни: "Путин – х**ло".

Путина поздравили похоронным венком на посольстве РФ.

Организаторы рассказали, что хотят привлечь внимание к действиям России как страны-агрессора.

Путина поздравили акцией под посольством РФ.

"Путин превратился в одиозную фигуру сегодняшней мировой политики, своеобразную парию, на которую с плохо скрываемым удивлением и раздражением смотрит почти все международное сообщество", – отметили активисты.

На здание посольства РФ в Киеве транслировали надписи.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, что 7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет. OBOZREVATEL собрал самые запоминающиеся неловкие и курьезные ситуации, в которые попадал российский лидер.

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