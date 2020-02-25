Не знали, где и за что стоят: в Киеве под зданием налоговой прошел странный митинг. Видео

В Киеве 25 февраля под зданием Государственной налоговой службы Украины состоялся немногочисленный митинг.

Соответствующее видео появилось в сети. Судя по кадрам, большинство участников протеста не смогли ответить на вопросы о целях акции и смысле их речевок и лозунгов, написанных на плакатах (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

По данным "Голос.ua", акцию якобы организовали бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко и первый заместитель главы налоговой милиции времен Виктора Януковича Юрий Атаманюк.

Митинг под зданием Государственной налоговой службы Скрин видео

Отметим, автор видео спросил у молодого человека, участвовавшего в митинге, возле какого учреждения проходит акция. "Чего не знаю, того не знаю", – ответил парень.

Когда мужчину постарше спросили, против какого закона он выступает, тот казал: "Если честно, мне пока что не рассказывали".

Митинг под зданием Государственной налоговой службы Скрин видео

Одна из участниц пояснила требования так: "Мы выступаем за то, чтобы эти реформы наконец прекратить. И на самом деле вернуть Атаманюка и Клименко, потому что эти люди уже проверены временем. У них доллар тогда по 8 был, а не то, что сейчас, бардак и за наш счет… Хочется изменений опять в ту сторону, которая была".

"Голос.ua" указывает, что в митинге, вероятно, принимали участие несколько общественных организаций-"однодневок".

Митинг под зданием Государственной налоговой службы Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января в Харькове на митинге в поддержку русскоязычных школ закидали яйцами его организатора – экс-депутата горсовета, главу местной ячейки ОПЗЖ Андрея Лесика.

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