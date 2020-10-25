В Киеве опрос Зеленского проводят несовершеннолетние, – журналистка
В Киеве опрос президента Украины Владимира Зеленского проводят несовершеннолетние.
Как сообщила в Twitter журналистка Яна Супоровская, на одном из участков были замечены девушки-интервьюеры, которым еще нет 18 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Сообщила в полицию. Девушки говорят, им в Instagram заказали", – отметила она.
На другом участке опрос Зеленского проводят молодые ребята.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
Всеукраинский опрос профинансирует партия "Слуга народа".
Исследование показало, что 41% украинцев не станут доверять результатам опроса, инициированного Зеленским.
OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию с избирательных участков, где проходит опрос Зеленского.