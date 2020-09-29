В Киеве назвали топ-3 главных загрязнителей воздуха

Ежегодно качество воздуха в Киеве ухудшается. Главным загрязнителем воздуха в столице является автотранспорт. В такой ситуации должны настойчивее действовать эко-активисты.

Об этом директор "Киевского эколого-культурного центра" Владимир Борейко рассказал в комментарии 24 каналу.

По его словам, загрязнение воздуха от автотранспорта составляет 80%, а дальше уже – от ТЭЦ и промышленных предприятий.

"Столичный транспорт – это масштабная проблема, требующая комплексного решения. Однако в последнее время практически ничего не делается. За семь лет не открыто ни одной станции метро. А каждая станция – это существенное разгрузки уличных магистралей. Также власти столицы обещала отдать приоритет электрическом транспорта – трамваям и троллейбусам. Но в городе по-прежнему доминируют автобусы. Ну и совсем печальная ситуация с грузовиками и дизельными авто, которых недопустимо много на улицах Киева ", – рассказал Борейко.

О том, что в столице критически большое количество машин с низким уровнем фильтрации выхлопных газов, известно уже давно. Это и старые авто, многие из которых "копоти воздух" еще с советских времен. И упомянутые "дизели", которые, согласно исследованиям ICCT, в городских условиях выбрасывают больше окиси азота, чем даже грузовики. Но больному удара Киев получил после того, как начали активно завозиться в употреблении автомобили из Европы и США. В основном они уже не отвечали экологическим стандартам. В Украине к тому же не получали надлежащего технического обслуживания. Как следствие, хорошие друзья киевских водителей – "евробляхы" стали одновременно и врагами киевлян.

В такой ситуации должны настойчивее действовать екоавтивисты, главная задача которых, кстати, – контролировать действия власти в области охраны окружающей среды и при необходимости – проводить экологические акции. Для сравнения – в начале сентября вышеупомянутые владельцы авто на Еврономер собрали в Киеве протест под стенами Верховной Рады. Примерно две тысячи владельцев "евроблях" требовали... удешевить процесс растаможки автомобилей в Украине. Если власть пойдет на уступки, то старых авто на улицах Украины станет еще больше. Будет ли ответ экоактивистов? Большой вопрос.

Напомним, что в Запорожье состоялась экоакция, участники которой не смогли объяснить ее цель. В то же время ее участники получили обвинения в том, что они проводят такие акции только под выборы. Как сообщил глава ОГА Запорожье, последний раз такая акция состоялась как раз пять лет назад перед выборами.