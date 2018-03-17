В Киеве на машинах дипломатов РФ появились украинские трезубы

В Киеве машины российских дипломатов накануне выборов в Российской Федерации украсили украинской символикой.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Машины российских дипломатов в Украине украсили украинской символикой. Накануне незаконных выборов в РФ, которые проводятся на оккупированных территориях, представители агрессора в Украине начали ездить с тризубом", - отметил он.

Бутусов добавил, что пора разрывать отношения с РФ.

"Никаких представителей агрессора в Украине быть не должно. Консульские интересы могут представлять нейтральные страны", - добавил он.

Цензор.НЕТ опубликовал фото автомобилей с украинской символикой.

Как сообщал "Обозреватель", Киев обвинили во вмешательстве в дела России.