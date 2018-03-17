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В Киеве на машинах дипломатов РФ появились украинские трезубы

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В Киеве машины российских дипломатов накануне выборов в Российской Федерации украсили украинской символикой.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Машины российских дипломатов в Украине украсили украинской символикой. Накануне незаконных выборов в РФ, которые проводятся на оккупированных территориях, представители агрессора в Украине начали ездить с тризубом", - отметил он.

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Бутусов добавил, что пора разрывать отношения с РФ.

"Никаких представителей агрессора в Украине быть не должно. Консульские интересы могут представлять нейтральные страны", - добавил он.

Цензор.НЕТ опубликовал фото автомобилей с украинской символикой.

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Как сообщал "Обозреватель", Киев обвинили во вмешательстве в дела России.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Российско-украинский конфликтВыборы в России
Персона
Вячеслав Бутусов
Место
УкраинаКиев
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