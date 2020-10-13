В Киев привезут "булаву", с которой Зеленский снимался в сериале "Слуга народа"

14 октября в День защитника Украины и Покров, в Киев передадут "президентскую булаву", с которой Владимир Зеленский в роли Голобородько снимался в сериале “Слуга народа”. Она проедет всеми районами столицы.

Об этом рассказал народный депутат партии "Слуга народа" Николай Тищенко в Facebook. Она отметил, что политсила приняла решения провезти булаву по Украине, якобы чтобы "каждый украинец вспомнил, что мы свободолюбивый народ". По словам Тищенко, каждый киевлянин сможет ощутить "всю силу президентской власти в своих руках".

"Именно накануне Дня украинского казачества мы, команда президента, приняли решение провезти Президентскую булаву Украиной. Чтоб каждый украинец вспомнил, что мы – свободолюбивый, сильный и ответственный народ. Будущее Украины зависит только от нас. Мы творим историю", – написал нардеп.

Тищенко напомнил, что булава для украинцев – это символ власти и мужества.

"Сначала она была символом казацкой славы. Потом стала гетманским клейнодом. А сейчас это символ президентской власти в Украине. Сейчас настал наш шанс в очередной раз проявить свой казацкий характер. И 25 октября сделать правильный выбор ради будущего Украины", – написал политик.

Отметим, до этого "булава Голобородько" побывала в Николаеве и Одессе. Реквизит из сериала передается в рамках тура "Президентская булава", цель которого – объединить Украину.

Булаву Голобородько привезут в Киев Николай Тищенко / Facebook

Николай Тищенко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве народный депутат Игорь Негулевский булавой Владимира Зеленского из сериала "Слуга народа" прогнал чаек из акватории. При этом он косвенно упомянул кандидата в мэры города Владислава Чайку – шурина главы ВРУ Дмитрия Разумкова.