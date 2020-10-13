В Борисполе повесили перевернутые билборды в поддержку кандидата в мэры Борисенко

В Борисполе Киевской области появился перевернутый рекламный билборд кандидата в мэры от партии "Европейская солидарность" Владимира Борисенко.

Соответствующее фото обнародовали в Facebook-сообществе "Мой Борисполь". В сообщении сказано, что таких бордов в городе два. Специально ли это было сделано, пока неизвестно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

В сообществе также отметили, что ни один кандидат на должность городского головы "так себя не рекламировал".

"В Борисполе появились борды Владимира Борисенко с очень необычного ракурса. Пока замечено только два рекламных щита. Трудно сказать – это сделано специально или нет. Но, по крайней мере, так еще ни один кандидат в мэры себя не рекламировал", – отметили в сообщении.

Позже на странный перформанс обратил внимание блогер Андрей Карпов (Полтава). В видеообращении в Facebook, которое он снял вместе с Борисенко, блогер отметил, что в Полтаве и Кременчуге также создают препятствия для "ЕС", но в Борисполе превзошли.

"Я такого еще не видел. Повесить билборд верх ногами – это успех!" – сказал Карпов.

"Ты же знаешь, что у нас есть порох и мы можем дать огня! Подгорают, пожалуй, у кого-то", – ответил на это Борисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире на билбордах, рекламирующих кандидата в местные депутаты от "СН", обнаружили две грамматические ошибки.

В сети появилось видео с моментом исправления ошибки на предвыборном борде представителей партии "Слуга народа" на Закарпатье. На нем изображено, как человек поднимается по лестнице к плакату и наклеивает на него фрагмент с запятой, которой не хватало в слогане.