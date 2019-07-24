Увольнение Кличко: у Зеленского пошли на радикальные меры. Документ

Глава Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин просьбу об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА.

Решение аргументировано 118 статьей Конституции Украины. Соответствующий документ со ссылкой на собственный источник опубликовал на своей странице в Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось", – уточнил он информацию.

В документе с подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

"Законом Украины "О местных государственных администрациях" определено, что главы местных госадминистраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых", – сообщается в письме Богдана.

Получение письма с таким содержанием OBOZREVATEL подтвердил пресс-секретарь Кабинета министров Василий Рябчук. Он сообщил, что это обращение будет обрабатываться в установленном законом порядке.

Виталий Кличко и Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, в начале июля появилась информация, что новый глава государства стремится разделить полномочия мэра и главы столичной администрации. Вся исполнительная власть должна перейти ставленнику президента Украины.

Кличко заявил, что, продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы КГГА, Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан. Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы.

Также он отметил, что скандальный план Зеленского является лишением Киева местного самоуправления. Он упрекнул президента в возвращении старых методов Януковича.

Мэр Киева не исключил, что главой КГГА Зеленский может назначить владельца сети МАФов в Киеве, кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Андрея Холодова.

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