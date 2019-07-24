Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Политика

Увольнение Кличко: у Зеленского пошли на радикальные меры. Документ

46.3т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин просьбу об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА.

Решение аргументировано 118 статьей Конституции Украины. Соответствующий документ со ссылкой на собственный источник опубликовал на своей странице в Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось", – уточнил он информацию.

В документе с подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

Новости
"Хочет – ради Бога": Кличко намекнул, что Кошевой метит в мэры Киева
Увольнение Кличко: у Зеленского пошли на радикальные меры. Документ

"Законом Украины "О местных государственных администрациях" определено, что главы местных госадминистраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых", – сообщается в письме Богдана.

Получение письма с таким содержанием OBOZREVATEL подтвердил пресс-секретарь Кабинета министров Василий Рябчук. Он сообщил, что это обращение будет обрабатываться в установленном законом порядке.

Виталий Кличко и Владимир Зеленский

Виталий Кличко и Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, в начале июля появилась информация, что новый глава государства стремится разделить полномочия мэра и главы столичной администрации. Вся исполнительная власть должна перейти ставленнику президента Украины.

Кличко заявил, что, продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы КГГА, Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан. Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы.

Также он отметил, что скандальный план Зеленского является лишением Киева местного самоуправления. Он упрекнул президента в возвращении старых методов Януковича.

Мэр Киева не исключил, что главой КГГА Зеленский может назначить владельца сети МАФов в Киеве, кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Андрея Холодова.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
156
18
Смешно
31
Интересно
39
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Frog Green
Frog Green
Рейдеры на старте. 50 млрд гривен Киева лакомый кусочек для "Зэкаманды".
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Volovik Oleg
Volovik Oleg
Dell Alex , глава администрации , при избранном мере , нонсенс . В городе действует , со всеми полномочиями , городской совет , к какому назначенный глава администрации никакого отношения не имеет ,просто в зелёной команды появилось желание взять под контроль ресурсы Киева . Но всё дело в том , что всеми финансами и распределением бюджета занимается мерия .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Frog Green
Frog Green
Volovik Oleg, пару уголовных "придуманных" дел против Кличко и Киев в кармане...слуг кого-всё правильно Бенджи мимо тут не прройдет.та и зе..что-то получит.а как же,без этого
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sladko Semen
Sladko Semen
ставники хряка еще пытаются барахтаться...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel