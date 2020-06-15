Умер глава Деснянской РГА в Киеве Шатиришвили

Глава Деснянской райгосадминистрации Давид Шатиришвили умер из-за осложнений, вызванных хронической болезнью.

Об этом сообщает "КиевVласть" со ссылкой на окружение чиновника. Шатиришвили скончался вечером 14 июня в возрасте 34 лет.

Отмечается, что чиновник страдал хроническим заболеванием и последние две недели чувствовал себя все хуже. 14 июня он должен был вылететь за границу на лечение.

Точная причина смерти Шатиришвили не называлась. Однако по информации СМИ известно, что осложнение его болезни вызвано не каким-либо штаммом вируса.

Давид Шатиришвили КиевVласть

Давид Шатиришвили был назначен председателем Деснянской РГА 18 мая 2020 года распоряжением президента Украины Владимира Зеленского. До назначения нового главы Деснянской РГА его обязанности будет выполнять первый зам Ирина Алексеенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области от осложнений, вызванных COVID-19 умер глава Кременецкого районного совета Владимир Стефанский.