Умер экс-глава КГГА Салий

Алексей Титофф Политика 19:36, 27.09.2020 Обновлено: 19:46, 27.09.2020

В субботу, 26 сентября умер бывший глава Киевской городской государственной администрации Иван Салий.

Как сообщил "Гордону" его сын Константин, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Дата похорон пока неизвестна. Отметим, что Салию было 76 лет.

Иван Салий в 1992–1993 годах был представителем президента в Киеве и главой КГГА. После еще дважды занимал должность заместителя главы КГГА. Также он был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.

Иван Салий
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