У посольства России в Киеве оставили кровавый сюрприз: фотофакт

В Киеве на улице напротив посольства Российской Федерации в Соломенском районе оставили голову свиньи.

Фотографию с места происшествия опубликовал на своей странице в Facebook Олег Богачук.

"16.03.2018 Киев. Посольство РФ", – подписал он изображение.

У российского посольства Facebook

Отметим, что 18 марта, в день выборов президента РФ, ряд украинских националистических организаций намерены пикетировать посольство России в Киеве.

Активисты отмечают, что акция будет мирной и в ней примут участие ВО "Свобода", "Правый сектор", "С14" и "Национальный корпус".

Как писал "Обозреватель", ранее в Киеве напротив российского посольства семья и друзья украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в РФ, установили баннер с его фотографией.