Цепкало в Киеве заставили извиниться за "гражданскую войну" на Донбассе. Видео

Активисты встретили в Киеве белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало и заставили его извиниться за слова о "гражданской войне" на Донбассе.

Как сообщает Telegram-канал "Останній Блокпост", "неизвестные украинские националисты" встретили Цепкало на улице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Цепкало извинился перед украинским народом и признал, что сказал это необдуманно и на самом деле не разобрался в вопросе", – говорится в сообщении.

На видео Цепкало предупреждают, что людей, которые хотят раскачивать ситуацию в Украине, "быстренько находят".

Также ему объяснили, что на Донбассе идет российско-украинская война, в которой уже 14 тысяч погибших.

"Я ошибся... Ну извините... Я напишу на Facebook..." – пообещал политик.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Цепкало выехал из Москвы и теперь находится в Киеве.

В эфире 4 канала Цепкало выразил мнение, что на Донбассе идет "гражданская война", в которой воюют граждане одной страны.