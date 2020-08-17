Цепкало в Киеве заставили извиниться за "гражданскую войну" на Донбассе. Видео

Активисты встретили в Киеве белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало и заставили его извиниться за слова о "гражданской войне" на Донбассе.

Как сообщает Telegram-канал "Останній Блокпост", "неизвестные украинские националисты" встретили Цепкало на улице.

"Цепкало извинился перед украинским народом и признал, что сказал это необдуманно и на самом деле не разобрался в вопросе", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Цепкало выехал из Москвы и теперь находится в Киеве.

В эфире 4 канала Цепкало выразил мнение, что на Донбассе идет "гражданская война", в которой воюют граждане одной страны.

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