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Цепкало в Киеве заставили извиниться за "гражданскую войну" на Донбассе. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
13,6 т.
Активисты встретили Цепкало на улице

Активисты встретили Цепкало на улице. Facebook Валерия Цепкало

Активисты встретили в Киеве белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало и заставили его извиниться за слова о "гражданской войне" на Донбассе.

Как сообщает Telegram-канал "Останній Блокпост", "неизвестные украинские националисты" встретили Цепкало на улице.

"Цепкало извинился перед украинским народом и признал, что сказал это необдуманно и на самом деле не разобрался в вопросе", – говорится в сообщении.

Скрин Telegram

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Цепкало выехал из Москвы и теперь находится в Киеве.

В эфире 4 канала Цепкало выразил мнение, что на Донбассе идет "гражданская война", в которой воюют граждане одной страны.

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