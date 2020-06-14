Тищенко возглавил штаб "Слуги народа" в Киеве

Руководителем ячейки партии "Слуга народа" в Киеве назначен народный депутат Николай Тищенко.

Кроме того, в "СН" определились, что главой ячейки в Закарпатской области будет нардеп Игорь Кривошеев. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она отметила, что к киевской городской организации "будет приковано больше всего внимания".

"В Раду столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко", – написала политик.

Кравчук добавила, что ее коллеги понимают ситуацию в Киеве и проблемы жителей столицы. Она выразила уверенность, что "слуги" смогут "сформировать мощную команду".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Тищенко во время заседания Верховной Рады переписывался с президентом Украины Владимиром Зеленским о своей предвыборной кампании.