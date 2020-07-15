Народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко в шутку посоветовали "приписать" себе заслугу запуска в Украине музыкального сервиса Spotify.

В Facebook блогер Максим Щербина напомнил видео годичной давности, где Тищенко "отрывался" под музыку, а также намекнул, что теперь нардеп может использовать еще один прием для того, чтобы понравиться киевлянам.

"Николай Тищенко развозит Spotify избирателям Борщаговки. "Друзья – это победа! Мои депутатские запросы были услышаны, чтобы вы были услышаны, – заявил Николай на не своей странице в Фейсбук. – Наконец, Швеция идет навстречу киевлянам. Безупречные рекомендации, огромная фонотека, плейлисты от кураторов. Как я только стриминг. Как песок только музыка", – пошутил Щербина.

Блогер вспомнил инцидент в начале июня, когда Тищенко решил досыпать песок на детских площадках, использовав эту акцию в качестве пиара перед выборами.

Тищенко Николай - Округ 219/Facebook

Тищенко Николай - Округ 219/Facebook

Тищенко Николай - Округ 219/Facebook

"Тищенко развозит Spotify": в сети высмеяли курьез с кандидатом в мэры Киева

Как писал OBOZREVATEL, ранее депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко обвинил нардепа Николая Тищенко в попытке подкупа киевлян перед местными выборами с помощью "краденого песка".

По данным свободовца, борьбу за мэрское кресло Тищенко решил вести, что называется, дешево и сердито: развозя по одному из районов Киева песок для детских песочниц. Мирошниченко утверждает: Тищенко здесь существенно "сэкономил", ведь этот песок был добыт без всяких разрешений и лицензий.