Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко объявил, что он будет принимать участие в праймериз на пост мэра Киева.

В Instagram он написал, что "ощущает мощную поддержку жителей столицы".

Николай Тищенко strana.ua

"Я ощущаю мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик, и не могу их подвести", – отметил нардеп.

Также Тищенко подчеркнул, что киевляне победят, независимо от того, кто победит среди "слуг народа".

"Независимо от того, кто среди нас победит, победу прежде всего получат киевляне, которые поддержат партию "Слуга народа" на выборах в Киевсовет и кандидата на пост мэра", – написал он.

Нардеп добавил, что праймериз для всех участников станет "периодом рождения новых идей и путей достижения".

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Тищенко обнародовал свою декларацию за 2019 год. В ней он среди прочего указал несколько квартир, 17 часов, автомобиль, рестораны, а также сумки и драгоценности жены.