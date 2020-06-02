Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко объявил, что он будет принимать участие в праймериз на пост мэра Киева.
В Instagram он написал, что "ощущает мощную поддержку жителей столицы".
Николай Тищенко
strana.ua
"Я ощущаю мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик, и не могу их подвести", – отметил нардеп.
Также Тищенко подчеркнул, что киевляне победят, независимо от того, кто победит среди "слуг народа".
"Независимо от того, кто среди нас победит, победу прежде всего получат киевляне, которые поддержат партию "Слуга народа" на выборах в Киевсовет и кандидата на пост мэра", – написал он.
Нардеп добавил, что праймериз для всех участников станет "периодом рождения новых идей и путей достижения".
Зважаючи на досить жвавий інтерес киян та журналістів, хочу повідомити: я йду на партійний праймеріз. Я відчуваю досить потужну підтримку киян як столичний мажоритарник і не можу їх підвести! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Разом з тим хочу звернутись до всіх колег, хто виявив таке бажання. Пропонуймо конструктив! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Друзі! Вірю, що для усіх учасників праймеріз буде періодом народження нових ідей та шляхів досягнення, навколо яких об’єднаються кияни. І незалежно від того, хто переможе серед нас, перемогу насамперед здобудуть кияни, які підтримають партію Слуга народу на виборах до Київради та кандидата на посаду міського голови! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я виступаю за нові підходи, за нові та чесні правила, за нові ідеї та сенси. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ P. S. Пішов агітувати колег та ділитись своїми напрацюваннями.
Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Тищенко обнародовал свою декларацию за 2019 год. В ней он среди прочего указал несколько квартир, 17 часов, автомобиль, рестораны, а также сумки и драгоценности жены.
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