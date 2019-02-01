''Должен застрелиться'': ''рязанское недоразумение'' не явилось на дуэль с Березой

Не пришедший на дуэль сенатор от российской Рязанской области Игорь Морозов должен застрелиться, чтобы спасти честь офицера.

Об этом в Facebook заявил внефракционный украинский нардеп Борислав Береза, который явился на место проведения анонсированного поединка – к зданию Верхвоной Рады Украины.

"1 февраля 2019 года. 12:00. Я под Верховной Радой, а где же рязанское недоразумение? Видимо, Морозов отморозился", – отметил нардеп в видео с места событий.

Борислав Береза Facebook Борислав Береза

Береза напомнил, что российский сенатор предлагал ему выбрать любое место и оружие, однако после принятого вызова начал говорить, что его не пустят украинские пограничники и он должен вначале спросить разрешения на поездку в Совете Федерации РФ.

"Понятно, что Совет Федерации его никуда не отпустит. Ну кто же пустит идиота в Украину, которого потом придется транспортировать, чтобы хоронить там. В чем вообще причина бахвальства россиян и их рязанских сенаторов? В том, что они привыкли пиариться и ничего не делать", – подчеркнул он.

Морозов и Береза

Нардеп добавил, что согласно дуэльному кодексу у российского сенатора Морозова нет чести.

"Трусливое рязанское недоразумение, являющееся гэбистом, почему-то не приехало. Оно, конечно, будет придумывать любые отмазки, но согласно дуэльному кодексу, по которому он вызвал меня на дуэль, он человек без чести, и как истинный офицер он должен теперь застрелиться. Я жду от него хотя бы такого проявления благородства. Хотя, какое может быть благородство у КГБешника из Рязани", – подытожил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".

Вызвал украинца на дуэль и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

Береза предложил Морозову встретиться возле центрального входа Верховной Рады.

После этого россиянин пошел на попятную и заявил ,что ему надо спросить разрешения в Совете Федерации.

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