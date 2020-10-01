Сюмар – о Марине Порошенко: она будет классным депутатом и изменит Киев

Жена пятого президента Украины Марина Порошенко, которая возглавила избирательный список политической партии "Европейская солидарность" в Киевский горсовет, будет эффективным депутатом и сможет многое изменить в столице.

Об этом в интервью "Главкому" заявила народный депутат из фракции "ЕС" Виктория Сюмар. По ее словам, Порошенко ответственно относится к работе и готова делать изменения в Киеве.

"Марина Порошенко будет классным депутатом, я в этом уверена. Она очень ответственно относится к тому, что делает, глубоко разбирается во всех бумагах, всех программах. Когда она увидела, что в Киеве на развитие инклюзивного образования на следующие годы выделены нули, для нее это был определенный вызов, и она точно это изменит. Как и многие другие вещи, связанные, скажем, с медициной", – отметила Сюмар.

Она уверена, что Марина Порошенко, как депутат Киевсовета, "еще многих удивит в смысле умения достигать поставленных целей". "И эти цели будут не так политического характера, как конкретного", – отметила представительница "Европейской солидарности".

Отвечая на вопрос, кто мог подтолкнуть Марину Порошенко идти в политику, Сюмар выразила убеждение, что решение баллотироваться в Киевсовет жена пятого президента принимала самостоятельно.

"Это – однозначно. Для нее это вызов, с которым, я уверена, она справится. Марина из тех людей, которые могут долго думать, но если уж что-то решают, то идут до конца", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Порошенко заявила, что ситуация с распространением коронавируса в Украине очень тревожная, а действия власти недостаточны и непрофессиональные. Врачи лишены защиты, а больницы едва справляются с наплывом больных.