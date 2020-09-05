Стало известно, кто решил сделать из Верещук "Мэри Поппинс"

Верещук во время съемок ролика "летала" над Киевом.
Рекламный ролик с кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" Ириной Верещук, "летающей" над городом, снимал режиссер и генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник.
Об этом стало известно благодаря сторис в Instagram Дудника (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На снимке Дудник держит за ногу Верещук или ее дублершу, подвешенную на канатах в образе героини сказочных повестей Мэри Поппинс.
"Сегодня в Киеве дождь, ветер порывистый. Но я вас удержу, мои хорошенькие", – гласит надпись на фото.
Скрин Instagram
Отметим, что владельцем телеканала "Наш" является бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ирина Верещук стала героем мемов после слива видео со съемок ее рекламного ролика с зеленым зонтиком.
В сети указали на возможный плагиат ролика Верещук.
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