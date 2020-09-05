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Стало известно, кто решил сделать из Верещук "Мэри Поппинс"

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Верещук во время съемок ролика 'летала' над Киевом

Верещук во время съемок ролика "летала" над Киевом.

Рекламный ролик с кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" Ириной Верещук, "летающей" над городом, снимал режиссер и генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник.

Об этом стало известно благодаря сторис в Instagram Дудника (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На снимке Дудник держит за ногу Верещук или ее дублершу, подвешенную на канатах в образе героини сказочных повестей Мэри Поппинс.

"Сегодня в Киеве дождь, ветер порывистый. Но я вас удержу, мои хорошенькие", – гласит надпись на фото.

Скрин Instagram

Скрин Instagram

Отметим, что владельцем телеканала "Наш" является бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев.

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УкраинаКиевВыборы в КиевеПартия Слуга народаИрина Верещук
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