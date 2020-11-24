Стала известна новая дата перевыборов в Борисполе после смерти мэра

Анна Прийма Политика 14:43, 24.11.2020 Обновлено: 14:53, 24.11.2020

Повторные выборы мэра Борисполя Киевской области назначены на 17 января 2021 года.

Такое решение приняла городская ТИК постановлением №176. Напомним, что перевыборы должны состояться в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука, который победил 25 октября.

Начало избирательной кампании приходится на конец этой недели, 28 ноября.

Предыдущее постановление Бориспольской ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено комиссией ЦИК.

Постановление №176
Постановление №176

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