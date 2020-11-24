Стала известна новая дата перевыборов в Борисполе после смерти мэра
Повторные выборы мэра Борисполя Киевской области назначены на 17 января 2021 года.
Такое решение приняла городская ТИК постановлением №176. Напомним, что перевыборы должны состояться в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука, который победил 25 октября.
Начало избирательной кампании приходится на конец этой недели, 28 ноября.
Предыдущее постановление Бориспольской ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено комиссией ЦИК.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО, умер 28 октября от коронавируса. Объявления результатов голосования он не дождался.
В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса в городе назначили повторные выборы мэра.