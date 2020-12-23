Советником мэра Киева по правовым вопросам назначен Алексей Шевчука

Адвокат, партнер АО Barristers Алексей Шевчук назначен советником киевского городского главы по правовым вопросам на общественных началах.

Соответствующее распоряжение от 21 декабря 2020 № 825 подписал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт издательства "Юридическая практика" (чтобы посмотреть документ, проскролльте новость до конца).

"Для меня, как для советника по правовым вопросам, сегодня приоритетом является внедрение эффективного механизма общественных слушаний, разработка городской программы по повышению уровня правового образования киевлян, разработка плана правового аудита всех коммунальных предприятий и самое главное — построение эффективного взаимодействия между обществом и центрами бесплатной правовой помощи", — поделился с "Юридической практикой" Алексей Шевчук.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виталий Кличко заявил, что делает все возможное, чтобы все фракции новоизбранного Киевсовета были консолидированными. В частности, УДАР поступился своими амбициями ради компромисса и объединения всех политических сил.