СМИ назвало наиболее реального кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"
Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Ирина Верещук является наиболее вероятным кандидатом от одноименной партии в мэры Киева.
Об этом журналистам информационного агентства "Интерфакс-Украина" сказал источник из политсилы.
"Верещук является наиболее реальным кандидатом от партии "Слуга народа" в мэры Киева по итогам праймериз", – сказал собеседник.
Отмечается, что эту информацию подтвердили журналистам и другие источники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, член фракции "Слуга народа" Александр Качура заявлял, что во внутрипартийном праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева принимают участие четверо депутатов.
Тогда речь шла о самом Качуре, Верещук, а также Николае Тищенко, Александре Дубинском.
Но позже депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин также заявил о желании баллотироваться в мэры Киева.