СМИ назвало наиболее реального кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"

Вероника Ковбасюк Политика 16:41, 16.07.2020 Обновлено: 16:42, 16.07.2020

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Ирина Верещук является наиболее вероятным кандидатом от одноименной партии в мэры Киева.

Об этом журналистам информационного агентства "Интерфакс-Украина" сказал источник из политсилы.

"Верещук является наиболее реальным кандидатом от партии "Слуга народа" в мэры Киева по итогам праймериз", – сказал собеседник.

Отмечается, что эту информацию подтвердили журналистам и другие источники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, член фракции "Слуга народа" Александр Качура заявлял, что во внутрипартийном праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева принимают участие четверо депутатов.

  • Тогда речь шла о самом Качуре, Верещук, а также Николае Тищенко, Александре Дубинском.

  • Но позже депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин также заявил о желании баллотироваться в мэры Киева.

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