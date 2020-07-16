СМИ назвало наиболее реального кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Ирина Верещук является наиболее вероятным кандидатом от одноименной партии в мэры Киева.

Об этом журналистам информационного агентства "Интерфакс-Украина" сказал источник из политсилы.

"Верещук является наиболее реальным кандидатом от партии "Слуга народа" в мэры Киева по итогам праймериз", – сказал собеседник.

Отмечается, что эту информацию подтвердили журналистам и другие источники.

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