Смерть мэра всколыхнула Борисполь: в городе проведут повторные выборы

Алексей Титофф Политика 14:58, 28.10.2020 Обновлено: 15:05, 28.10.2020

Из-за смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука, который был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО, в городе проведут повторные выборы.

Об этом в Facebook написала глава гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получила мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям , указанных в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)", – пояснила она.

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок для ТСН сказал, что новость о смерти Федорчука потрясла всех сотрудников горсовета.

"К огромному сожалению, это правда. Анатолий Соловйович умер. Мы здесь все потрясены. Всю жизнь воевал, а тут такое... Здоровье – самое важное!" – отметил чиновник.

Федорчуку было 60 лет. 26 ноября ему бы исполнился 61 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер 28 октября от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Кияни Политика

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