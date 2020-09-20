Жена Кулебы и звезды ТВ-шоу: кого "слуги народа" выдвинули в депутаты Киевсовета

Карина Бондаренко Политика 14:40, 20.09.2020 Обновлено: 15:03, 20.09.2020

Партия "Слуга народа" обнародовала полный список кандидатов в депутаты Киевского городского совета, которые пройдут 25 октября 2020 года.

Его огласили 20 сентября на съезде политической силы в Киеве. Открывал мероприятие президент Украины Владимир Зеленский.

Кандидаты в депутаты Киевсовета от "Слуги народа":

  • Общественный деятель, координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель общественной организации "Город-сад", кандидат в депутаты Киевского городского совета – Евгения Кулеба.

  • Правозащитник, юрист, телеведущий, народный адвокат, кандидат в депутаты Киевского городского совета – Михаил Присяжнюк.

  • Юрист-криминолог, кандидат юридических наук, кандидат в депутаты Киевского городского совета Анна Маляр.

  • Заслуженный мастер спорта, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины, кандидат в депутаты Киевского городского совета – Георгий Зантарая.

  • Предприниматель, меценат, общественный активист, кандидат в депутаты Киевского городского совета – Владислав Трубицын.

  • Частный предприниматель, общественный деятель, правозащитник – Юрий Федоренко.

  • Общественный деятель, председатель "Совета по урбанистики Киева"– Виталий Селик.

  • Заместитель министра образования и науки Украины, доктор экономических наук – Андрей Витренко.

  • Призер Олимпийских игр по легкой атлетике, общественная деятель – Елена Говорова.

  • Педагог, популяризатор науки – Ксения Семенова.

  • Доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело" Алексей Киселев.

  • Президент ассоциации шеф-поваров Украины, кандидат в депутаты Киевского городского совета – Игорь Брагин.

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