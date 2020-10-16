Штрафы за неправильную парковку должны идти в бюджет Киева, – Кучеренко

Кандидат в мэры Киева от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что система по эвакуации автомобилей, которую недавно ввели в городе, работает не так, как в Европе.

Во время брифинга в Открытом штабе "Батьківщини", политик отметил, что для Киева это стало бизнесом. По его убеждению, штрафы за неправильную парковку должны идти на строительство паркингов, а не на доходы частным эвакуаторов, передает пресс-служба.

"Это европейский опыт, но я не видел, чтобы в Европе все происходило так, как у нас. В Киеве – это бизнес. Для того, чтобы забрать машину со штрафплощадки, нужно выплатить в среднем 2,5 тыс гривен. Должны посчитать: а сколько денег с этого бизнеса идет в городской бюджет?", – сказал Кучеренко.

Политик отметил, что в Европе деньги от нарушителей закона идут в бюджет.

"В Европе все работает следующим образом: 2 контроллера делают фото, фиксируют нарушения и выписывают штраф. Если нарушитель не оплатил штраф 200-300 евро, это лицо может потерять право водить машину. Себестоимость такой операции – это не гонять эвакуаторы. В Европе деньги от нарушителей закона идут в бюджет. Мне кажется, что мы сделали бизнес для частной компании. А должны создать нормальную систему по воспитанию наших людей и использования денег, которые они платят в виде штрафов на построение многоэтажных паркингов. Именно так делается во всем цивилизованном мире", – сказал политик.

По его словам, команда "Батьківщини" вместе с киевлянами должны все четко сделать, чтобы контролировать каждую копейку бюджета.