"Разбойник", которого Зеленский выгнал год назад в Борисполе, пошел в мэры

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого в 2019 году во время публичного конфликта президент Владимир Зеленский назвал "разбойником", баллотировался в мэры Борисполя.

Как сообщают данные ЦИК, чиновник идет в главы города от "Радикальной партии".

Отметим, что за пост главы Борисполя поборются 18 кандидатов. Среди них и действующий глава города Анатолий Федорчук и два его однофамильца – Александр Федорчук и Артем Федорчук.

Скриншот

Скриншот

Добавим, что в своих данных Годунок указал, что у него отсутствует судимость, однако ранее публиковалась информация, что он ранее был осужден за разбой.

Также он в 2005 году был помощником народного депутата Александра Марченко. После он стал депутатом Бориспольского городского совета, вступил в "Радикальную партию", а после переметнулся в "Батьківщину". В 2017 году стал секретарем городского совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Позже Годунок захотел судиться с Зеленским, однако потом передумал.