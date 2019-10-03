Рада поддержала законопроект "О столице": что изменится в Киеве

Верховная Рада Украины 3 октября проголосовала в первом чтении за законопроект "О столице" 2143-3..

Всего парламент рассмотрел четыре законопроекта: один основной (2143) и три альтернативных. Парламентский комитет ранее рекомендовал к рассмотрению только один – 2143-3.

Самые важные изменения:

Мэр больше не будет автоматически становиться главой КГГА. Возглавлять администрацию будет назначенный президентом человек;

Киевский городской глава будет возглавлять магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета. Так же он будет председательствовать на заседаниях Киеврады;

Глава КГГА будет контролировать деятельность местных органов самоуправления;

В каждом районе будет создана своя рада.

Инициатор первого и основного документа член фракции "СН" Андрей Клочко заявил, что его проект вернет киевлянам самоуправление и восстановит районные советы.

Альтернативный документ 2143-1 презентовал представитель фракции "ЕС" Сергей Алексеев, который отметил, что его законопроект четко определяет обязанности киевского городского главы, Киеврады, КГГА и ее главы.

2134-2 представлял Андрей Осадчук из фракции "Голос". Он поддержал отмену так называемых правок Виктора Януковича, которые устанавливали, что главой КГГА автоматически становился мэр столицы.

"Но законопроект, который рекомендовал профильный комитет, вообще не проходил общественного обсуждения. Мы не спросили 4 млн граждан, хотят ли они магистрат, хотят ли они зеленый каркас Киева. Фракция "Голос" предлагает сильного мэра, самоуправление и дорожную карту", – заявил он.

Единственный одобренный профильным комитетом проект закона 2143-3 презентовал Александр Ткаченко от фракции "Слуга народа".

"Этот закон... возвращает нормальные европейские правила самоуправления. Не может Троещина размер с Исландию управляться из одного здания на Крещатике... Есть четкое разделение власти между мэром, депутатами, центральной властью", – заявил нардеп.

После обсуждения всех документов нардепы проголосовали в первом чтении за последний из предложенных, то есть 2143-3.

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