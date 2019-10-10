Главная Новости
10 октября • обновлено в 21:23
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Политика

"Не способен управлять городом!" Ткаченко резко раскритиковал Кличко

1.8т Читать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко пытается удержаться на своем посту, но понимает, что теряет доверие киевлян. А все промахи и свою несостоятельность управлять городом перекладывает на других людей.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от партии " Слуга народа" Александр Ткаченко. Он отметил, что Кличко зря ищет виновных в том, что депутаты потеряли доверие к мэру.

"Какой была причина, что сессию Киевсовета не проводили более 100 дней, а потом вдруг запланировали две подряд? Ответа на этот вопрос у Кличко не было. Не офис Президента, Ткаченко или любой другой управлял городом в течение 5 лет.. Не они сейчас увеличивают стоимость Шулявского моста до 1 мдрд грн и "на ходу" меняют проект, который не хотели принять с самого начала. Не у них "уставали" мосты и дерибанился бюджет столицы и киевская земля", - написал нардеп.

Александр Ткаченко и Виталий Кличко

Александр Ткаченко и Виталий Кличко

Новости
Ткаченко готовится стать главой КГГА: появилось подтверждение

По его словам, мэру Виталию Кличко нужно понять, что Киев и Киевская власть находятся в глубоком системном кризисе. А фразы "все под контролем", "все идет по плану" - уже не работают, им никто из жителей не верит.

"Киеву и киевлянам необходимы реальные дела, реальное решение городских проблем, а не пиар", - написал политик.

Он добавил, что Кличко является большим боксером, но как мэр и председатель КГГА он доказал свою неспособность управлять столицей.

"Столица должна получить компетентных, ответственных руководителей, которые будут работать на благо города и его жителей. Это необходимо сделать, чтобы двигаться вперед вместе со всей страной", - подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил, что городские власти в Киеве смогут работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправляющихся полномочий.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Виталий Кличко Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
53
18
Смешно
10
Интересно
2
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Эта тупорылая отбивная не способна даже себе шнурки на бантик завязать - говорят по вечерам мертвые узлы разрезает)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
ткаченко нех писать так много букв.можно написать коротко и просто"лижу ж.пу зеле".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Sirko Bogdan, так и ты пиши "сосу обрезанный пеци".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ткаченко возомнил себя великим мэром? Пусть начнет с Кривого Рога.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel