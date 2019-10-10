"Не способен управлять городом!" Ткаченко резко раскритиковал Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко пытается удержаться на своем посту, но понимает, что теряет доверие киевлян. А все промахи и свою несостоятельность управлять городом перекладывает на других людей.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от партии " Слуга народа" Александр Ткаченко. Он отметил, что Кличко зря ищет виновных в том, что депутаты потеряли доверие к мэру.

"Какой была причина, что сессию Киевсовета не проводили более 100 дней, а потом вдруг запланировали две подряд? Ответа на этот вопрос у Кличко не было. Не офис Президента, Ткаченко или любой другой управлял городом в течение 5 лет.. Не они сейчас увеличивают стоимость Шулявского моста до 1 мдрд грн и "на ходу" меняют проект, который не хотели принять с самого начала. Не у них "уставали" мосты и дерибанился бюджет столицы и киевская земля", - написал нардеп.

Александр Ткаченко и Виталий Кличко

По его словам, мэру Виталию Кличко нужно понять, что Киев и Киевская власть находятся в глубоком системном кризисе. А фразы "все под контролем", "все идет по плану" - уже не работают, им никто из жителей не верит.

"Киеву и киевлянам необходимы реальные дела, реальное решение городских проблем, а не пиар", - написал политик.

Он добавил, что Кличко является большим боксером, но как мэр и председатель КГГА он доказал свою неспособность управлять столицей.

"Столица должна получить компетентных, ответственных руководителей, которые будут работать на благо города и его жителей. Это необходимо сделать, чтобы двигаться вперед вместе со всей страной", - подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил, что городские власти в Киеве смогут работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправляющихся полномочий.

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