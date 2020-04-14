Шоумен Сергей Притула, чьи инициалы попадали в рейтинги кандидатов на должность мэра Киева, заявил, что пока такая "история" для него совсем не приоритетная.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос журналиста. Шоумен отметил, что его кандидатуру неоднократно представляли во время различных конкурсов, премий, хотя согласование даже не спрашивали.

"Меня, честно говоря, вообще очень удивляет, откуда те все корни растут и почему эти процессы сейчас так происходят насыщенно. Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, иногда мне смешно, иногда – не совсем. Потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология", – добавил Притула.

По словам шоумена, его возмущает то, что в то время, когда у страны много проблем, политики "меряются п*ськами своих рейтингов". Он отметил, что сейчас они должны были бы работать в важных направлениях.

Притула рассказал, пойдет ли в мэры Киева. Иллюстрация

"Мне смешно, потому что я знаю, что мою скромную персону меряют сразу из двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине. Откуда столько интереса ко мне, я понятия не имею... На самом деле я сейчас не имею времени, честно говоря, распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-то кампании или еще какой беды", – подчеркнул Притула.

Шоумен добавил, что имеет гораздо более насущные вопросы. Прежде всего, по его словам, это проблемы с работой из-за карантина в связи с COVID-19. Притула добавил, что ему необходимы средства, чтобы заботиться о своей семье, а также использовать их на благотворительность, в частности, помощь медикам, военным.

"Сейчас это совершенно не приоритетная история (С мэрством. – Ред.), честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды. Пока мы не разрулим вот это все, мне не интересно смотреть на что-то другое, и времени, как вы говорите, откровенно, не очень хватает", – заявил он.

Также артист отметил, что его беспокоит осознание того, что карантин может затянуться, а денежные запасы начнут иссякать.

Как сообщал OBOZREVATEL, шоумен Сергей Притула в 2019 году заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос". Но в итоге он не попал в новый состав парламента.